La grande attesa e poi la delusione. Ma quella dei Mondiali del 90 era un'Italia da paradiso se confrontata con l'inferno del 2020. Una realtà che però non può essere questa, come nella canzone ideata insieme a mio fratello Eugenio.

Notti magiche non volevo neppure scriverla. Quando il mio amico Franco De Lucia disse guarda che Caterina Caselli e Gianna Nannini vorrebbero da te il testo della canzone che sarà l'inno dei Mondiali di calcio, gli risposi: «Ma sei pazzo?».

Cantavo e scrivevo senza manager e produttori, ero sempre in antitesi. Facevo tutto da solo. Vivevo circondato dagli amici del cortile, nel quartiere napoletano di Bagnoli - sotto l'Italsider - c'erano persone di tutti gli accenti. Non avvertivo la contrapposizione Nord-Sud, ero libero di ridicolizzare tutti. Venni perfino licenziato dalla casa discografica dopo l'album Non farti cadere le braccia e iniziai a suonare per strada con armonica, tamburo e chitarra. Un'area politicizzata mi elesse idolo dell'insoddisfazione giovanile in Italia. Ero convinto che Notti magiche non me l'avrebbero perdonata, ma Caterina Caselli e Gianna Nannini mi convinsero.

Al Festival blues di Pistoia, qualcuno mi propose per un duetto con un mostro sacro come BB King. «E chist chi è?», disse BB King. «Bennato. Ha scritto l'inno dei Mondiali di calcio». Notti magiche fu il passepartout, suonai con lui. Mesi dopo, BB King eseguì con me - sempre dal vivo - addirittura Signor Censore e alla fine della canzone mi disse: «You can play the blues», puoi suonare il blues.

Ora come allora il calcio è l'autentico aggregatore dell'Italia. Certo, negli anni Novanta non avevo internet e neppure uno smartphone tra le mani, uno strumento così potente che sembra si possa fare tutto.

Sembra, perché la globalizzazione tiene tutti sotto scacco, tutti imbavagliati. Ma il futuro mi intriga, sono ottimista. La realtà non può essere questa.

