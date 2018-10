Edin, tris e sorrisi. Under, gol e assist

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OLSEN NGRegala un brivido con un dribbling azzardato, ma è uno spettatore non pagante.FLORENZI 6Dal suo lato parte il traversone per l'occasione più limpida del Plzen (il colpo di testa da pochi passi di Reznik), ma il peccato più grosso lo commette quando spreca una palla d'oro servitagli da Pellegrini.FAZIO 6,5La migliore condizione torna di partita in partita. Concede pochissimo.JUAN JESUS 6Sostituisce l'acciaccato Manolas. Qualche sbavatura ma nulla di serio.KOLAROV 6,5Tiene a battesimo Champions Kluivert che agisce sul suo lato. Serve a Dzeko la gran palla dell'1-0 (29' st Luca Pellegrini ng: esordio in Champions).NZONZI 7Il panterone piace con la sua regia felpata, ben assistito da Cristante.CRISTANTE 6,5Di Francesco lo piazza accanto a Nzonzi per riproporre il 4-2-3-1 della rinascita e Bryan dimostra di gradire, nonostante sia un peccato tenerlo così lontano dalla porta.UNDER 7,5Il gol della sicurezza, una traversa che ancora trema e l'assist per il 2-0 di Dzeko. Gli si può perdonare qualche errorino (29' st Schick ng).LO. PELLEGRINI 7Dopo il derby dei sogni altra prestazione maiuscola di quantità e qualità. Corre, tampona e sforna assist. Suo quello per il 3-0 di Under. Non svegliatelo (29' st Zaniolo ng).KLUIVERT 6,5Dzeko spacca la partita, Under la sigilla. Della batteria avanzata l'olandesino, all'esordio fra i Campioni, è quello meno in evidenza. Ma per il gol che trova seguendo fino in fondo l'azione merita i complimenti di Di Francesco.DZEKO 8Aveva fame e ha sbranato una delle sue prede preferite: la tripletta (la prima in Champions la seconda ai cechi) porta a otto i gol rifilati al Plzen. La pancia piena gli fa tornare un gran sorriso.DI FRANCESCO 7,5Patti chiari con la squadra su modulo (ormai è 4-2-3-1), atteggiamento e fine crisi. Il 5-0 è la vittoria più larga ottenuta dalla Roma in Champions.