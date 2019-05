Ed Sheeran e Justin Bieber duetto inedito per «I don't care»

Ilaria Del Prete

Dopo settimane di indizi disseminati sui social, la notizia è ufficiale. Ed Sheeran ha annunciato per il 10 maggio la data d'uscita di «I don't care», il suo nuovo singolo in collaborazione con Justin Bieber.

I fan più attenti hanno dato la caccia a tracce sparse dal cantante dei record e dall'idolo delle ragazzine nei rispettivi profili Instagram - e non solo. Lo stesso Sheeran ha già cantato una parte del nuovo brano nel concerto dello scorso 3 maggio a Jakarta. Le note del singolo hanno risuonato al termine di «Love Yourself», primo brano in cui i due artisti hanno collaborato. Era il 2015 e Justin Bieber inserì il pezzo nell'album Purpose. Pochi giorni fa sui social di entrambi sono comparse due foto - praticamente uguale - dei due cantanti ritratti su uno sfondo greenscreen, che ai fan ha da subito fatto pensare a un servizio fotografico ideato ad hoc, magari per la cover del singolo. Più volte - anche nelle stories di Sheeran - è poi apparso il numero 10, giorno in cui è prevista l'uscita del pezzo che è in preorder e presave già da adesso.

Infine, a distanza ravvicinata, i due post che hanno spazzato via ogni dubbio residuo: in uno c'è una parte del testo di «I don't care», nell'altra l'annuncio ufficiale della collaborazione. Solo qualche settimana fa, Justin Bieber aveva annunciato di voler lasciare la musica per un pò per concentrarsi sulla sua vita personale, ma a quanto pare deve aver cambiato idea.

