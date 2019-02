Ed ecco il Grande Fratello della polizia

Nasce la sala dei mondi connessi della Polizia. Ad inaugurarla ieri, nella sede della direzione nazionale anticrimine (Dac) presso il Polo Tuscolano, è stato il comandante Franco Gabrielli che ha spiegato come nella control room, finanziata con fondi europei, «verranno condivise in modo sistematico tutte le risorse tecnologiche, i sistemi informativi e le banche dati del settore anticrimine della Polizia. In tal modo potranno comunicare in tempo reale i diversi mondi della prevenzione dei reati, delle indagini e delle scienze forensi, anche per l'adozione di immediate decisioni strategiche e operative». L'obiettivo è tanto chiaro quanto ambizioso: «Mettere a fattore comune le risorse esistenti, in modo che possano dialogare».

Nel nuovo spazio, dunque, confluiranno le immagini trasmesse dalle sale operative delle questure, dagli elicotteri della Polizia, dai droni, dagli smartphone dei poliziotti, nonché dai sistemi pubblici di videosorveglianza. Da qui, se lo volessero, le più alte cariche dello Stato (dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio) potrebbero seguire in diretta l'arresto di un latitante o assistere in tempo reale alla gestione di un'emergenza. «L'aspettativa è che questa diventi la sala da utilizzare da parte di tutti quelli che hanno necessità di svolgere una gestione centralizzata e condivisa della nostra presenza sul territorio», ha affermato ancora Gabrielli. Rimarcando come, anche a fronte del ruolo crescente delle tecnologie, è sempre il poliziotto a rimanere centrale: «La tecnologia è importante e sempre più diventerà una componente fondamentale del nostro lavoro, ma se non si cura il capitale umano e non si mette in grado chi opera di confrontarsi con la tecnologia ed essere al passo, non si fa un buon lavoro».

Presentata anche l'iniziativa Stop, dalle iniziali inglesi di Stop, Take a breath, Observe, Proceed, ovvero Fermati, prendi un respiro, osserva e procedi, sulle tecniche psicologiche per affrontare e disinnescare situazioni di conflitto. La sicurezza, per il capo della Polizia, «non è un argomento da spot o da campagna elettorale», trattarlo in tal modo è «uno dei deficit di questo Paese». (P. L. M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA