Ed è scontro social Raggi-Meloni La sincada: «I fascisti li riconosco»

Due star dei social come loro, Virginia Raggi e Giorgia Meloni, non hanno perso l'occasione per lanciarsi online qualche frecciatina sul caso della scritta cancellata dai muri dei lotti di Garbatella, lo storico quartiere romano dove la leader di Fratelli d'Italia è cresciuta. E così, su quel Vota Garibaldi oscurato si sono scatenati tweet al vetriolo tra le due che, proprio sul Campidoglio, si sono sfidate alle ultime elezioni comunali che hanno visto vincere la Raggi «Il Comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 Vota Garibaldi. Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a esponenti del ventennio, forse la Raggi avrà scambiato Garibaldi per un fascista...»: ironizza la Meloni. Immediata la replica della sindaca: «No Meloni, i fascisti li riconosco». E allora la presidente di Fdi reagisce alla provocazione portando avanti il botta e risposta serrato: «Quindi avete cancellato una scritta che stava lì da 70 anni per pura imbecillità? P.S. una volta tanto risponderai anche nel merito o ti nasconderai per sempre dietro lo spauracchio del fascismo?».(L. Loi.)

