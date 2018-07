Ed è di nuovo flambus

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiStrage di bus nelle strade della Capitale. Un altro mezzo ha preso fuoco in Via Regina Elena dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma è intervenuta all'incrocio con Viale dell'Università. Dopo l'autobus avvolto dalle fiamme in Via del Tritone, quello che ha preso fuoco in via della Pineta Sacchetti, seguito da un altro mezzo a piazza Venezia, poi ancora a piazza Pio XI, nella zona dell'Infernetto, alla periferia di Roma, ad Acilia, adesso un altro incendio ha alimentato la paura che da qualche mese hanno i cittadini che usano i mezzi pubblici.Nella tarda mattinata di ieri un bus Atac ha preso fuoco mentre svolgeva il regolare servizio pubblico. Notando le fiamme l'autista ha fatto scendere tutti i passeggeri dalla vettura, poi ha provato a spegnere le fiamme con un estintore. Il lavoro è stato infine terminato dai vigili del fuoco intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma l'episodio ha sollevato ancora una volta numerose polemiche. Si tratta del quindicesimo mezzo Atac che dall'inizio del 2018 ha preso fuoco improvvisamente nel traffico: in questi ultimi mesi, con le temperature in aumento, sono aumentati anche incidenti del genere e questo mette a rischio l'incolumità dei cittadini che si servono dei mezzi pubblici nella Capitale. Quest'ultimo episodio ha riacceso le polemiche in merito alla manutenzione dei mezzi che sarebbero spesso privi anche di aria condizionata, motivo per cui su alcune linee si presta anche servizio ridotto. Una condizione difficilmente sostenibile, come riporta anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che parla di un problema che non trova soluzione.Nuova tegola ieri su Atac. Mentre cresce l'attesa per il responso del Tribunale Fallimentare sul piano concordatario, l'azienda ha annunciato che la gara da 98 milioni per l'acquisto di 320 nuovi autobus è andata deserta. Una circostanza che allarma le opposizioni in Campidoglio, con il Pd che chiede «una soluzione a breve per non mettere a rischio il piano per il concordato».riproduzione riservata ®