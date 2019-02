Ecuadoriano cinico, Bastos incerto

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

STRAKOSHA 6,5Inoperoso per tutta la gara a 5' dalla fine dice no a Trotta regalando alla Lazio una vittoria preziosa in chiave Champions.BASTOS 5,5Qualche rischio di troppo su Ciano: Fabbri concede il rigore ma a toglierlo ci pensa la Var. nella ripresa Pinamonti lo mette a dura prova.ACERBI 6,5Leader indiscusso della difesa: detta i tempio, fa ripartire l'azione e all'occorrenza richiama i compagni.RADU 6Uscito affaticato da San Siro, è costretto agli straordinari ma scende in campo con grande spirito di sacrificio.MARUSIC 5,5Impiega un po' per entrare in partita, si fa apprezzare per un paio di incursioni in area avversaria ma no è mai nel vivo dell'azione.PAROLO 6Tanto lavoro ma per una volta non mostra la sua proverbiale lucidità. Già ammonito (salterà l'Empoli, ndr), viene graziato dall'arbitro.BADELJ 5,5In avvio è stordito tutto a danno della manovra lenta e prevedibile, meglio quando ritrova tempi e smalto ma non ha i 90' nelle gambe. (12' st Leiva 5,5: poco lucido entra si becca il giallo).LUIS ALBERTO 6,5E' in fiducia e lo dimostra quando, sull'1-0, imbocca alla perfezione Caicedo con un filtrante al bacio. Chiede il cambio per un problema all'inguine. (19' st Lulic 6: esperienza al servizio dei compagni).DURMISI 5,5Spesso tradito dalla troppa voglia di fare e di dimostrare, commette qualche leggerezza alla quale riesce sempre a rimediare con mestiere.CAICEDO 7Incerto in un paio di situazioni positive, segna la rete più difficile, un sinistro potente che si insacca all'incrocio dei pali. (12' st Berisha 6,5: entra con il giusto atteggiamento).IMMOBILE 6Le fatiche di Coppa si fanno sentire. Lotta come sempre ma non ha energie e perde lucidità.INZAGHI 6Tre punti fondamentali per ripartire, con questa vittoria la Lazio aggancia la Roma e si ritrova a -1 dal quarto posto.