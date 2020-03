ECONOMIA IN GINOCCHIO

Alessandra Severini

Sostenere famiglie e imprese in questo periodo di emergenza, sollevandole dagli obblighi di pagamento e dando loro maggiore liquidità. Questa mattina il Consiglio dei ministri si riunisce per varare altre misure per affrontare le conseguenze economiche e sociali del Coronavirus.

FAMIGLIE. La viceministra all'Economia Laura Castelli ha promesso una sospensione dei mutui e delle tasse. Sui mutui dunque il beneficio, come annunciato dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, potrebbe essere più ampio di quello già in vigore riservato a chi ha un Isee inferiore ai 30.000 euro e ha subìto la riduzione dell'orario oppure la sospensione dal lavoro o ,ancora, è in seria difficoltà con il fatturato mensile della propria ditta individuale o piccola impresa. Il congelamento delle rate può essere chiesto per un massimo di 18 mesi e comporta un allungamento del piano di ammortamento.

IMPRESE. Per i settori più colpiti (turismo soprattutto) e per tutte le Pmi, l'esecutivo sta mettendo a punto, insieme ad Abi e alla Banca d'Italia, una serie di interventi per sostenere la liquidità, attraverso il congelamento dei mutui e il rafforzamento del Fondo di Garanzia delle Pmi, oltre alla sospensione dei versamenti di ritenute e contributi. Maggiori risorse andranno a sostenere l'estensione della cassa integrazione anche alle piccole attività che attualmente non possono farvi ricorso.

PACCHETTO. Nel decreto ci sarà anche il pacchetto a sostegno delle famiglie con figli (niente limiti di età per chi ha figli disabili). Congedi parentali straordinari di 12 o 15 giorni o, in alternativa, parametrato al reddito, un voucher babysitter. Si sta anche studiando un bonus per le famiglie che assistono anziani non autosufficienti.

EUROPA. Il pacchetto di misure, dal valore di circa 10 miliardi, richiederà inevitabilmente più deficit. L'asticella potrebbe essere portata fino al 2,7%, fermo restando, almeno per ora, il rispetto del vincolo europeo del 3%. dall'Europa arrivano segnali più che incoggianti, non solo in termini di flessibilità sul deficit che l'Italia si accinge a ritoccare portando la cifra degli interventi almeno a 10 miliardi. La Commissione Ue proporrà -- annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen -- di creare un fondo da 25 miliardi che andrà «a sostegno del sistema sanitario, delle Pmi, del mercato del lavoro e delle parti più vulnerabili dell'economia», colpite dal Coronavirus, con risorse per favorire la liquidità attorno ai 7,5 miliardi.

VERTICE. Dieci miliardi non sono sufficienti per le opposizioni che hanno incontrato il premier Conte chiedendo la serrata totale dell'Italia e un impegno economico da 30 miliardi. Certo è che un boom dei contagi anche al di sotto del Po potrebbe spingerlo a cambiare idea. Anche sull'ipotesi del commissario straordinario, richiesto sempre, dalle opposizioni Conte non ha chiuso del tutto.

