ECO-CAPITALE

Paola Lo MeleGli alveari come strumento naturale per monitorare la qualità dell'aria a Roma. È il progetto Apincittà lanciato ieri dal Campidoglio, dai Carabinieri e dalla Federazione Apicoltori Italiani. Si tratta di un biomonitoraggio della città attraverso una rete di alveari dislocati in punti strategici della Capitale: analizzando la qualità del miele, del polline e la salute delle stesse api si punta in pratica a misurare il livello di smog.Il piano prevede di mettere a sistema i piccoli ma numerosi allevamenti di api già esistenti sul territorio o di prossima installazione, creando fin da subito una rete di dieci postazioni. L'apiario sperimentale numero zero è quello della Fai, che ieri è arrivato fino alla sede del comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, dove è prevista l'installazione di tre alveari per attivare la postazione laboratorio numero 1.Sono già numerose le realtà apistiche individuate e disponibili a entrare in rete: da largo Argentina a villa Borghese, da via di Vigna Murata a via Anagnina e via Nomentana.L'ape italiana, insomma, vigilerà sulla biodiversità e sulla qualità dell'aria di Roma, diventando un prezioso indicatore anche della presenza e concentrazione di metalli pesanti, polveri sottili, microplastiche e così via. Secondo Edgar Meyer, rappresentante dell'assessorato all'Ambiente del Comune, questo progetto «sarà utile alla città dal punto di vista ambientale. Poi ci interessa la sensibilizzazione e l'educazione dei cittadini alla biodiversità urbana. Dall'apicoltura all'apicultura, perché vogliamo portare anche le scuole in questi luoghi», ha affermato. Non è la prima volta che il Comune a 5 Stelle si rivolge agli animali per la cura della città in un'ottica ambientalista: prima delle api erano state le pecore ad essere ingaggiate in funzione tosaerba per alcune grandi aree verdi di periferia.riproduzione riservata ®