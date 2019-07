Eclissi a 50 anni dall'allunaggio

Simone Pierini

Nn vista dei cinquanta anni dallo sbarco dell'Apollo 11, avvenuto il 20 luglio del 1969. Lo farà questa sera con un'eclissi parziale visibile in tutta Italia, anticipando di quattro giorni la grande festa. La casualità, o il destino forse, vuole però che avvenga il 16 luglio, lo stesso giorno del lancio della navicella spaziale dal Kennedy Space Center con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. «La Luna si tuffa nel clima di festa dei cinquanta anni dall'allunaggio, con un tempismo quasi perfetto. Entrerà parzialmente all'interno del cono d'ombra della Terra creando una sorta di nascondino», dichiara l'astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project. «Non avrà l'effetto epocale dell'eclissi totale del 27 luglio di un anno fa, ma noteremo una buona metà del disco lunare insolitamente oscurato», aggiunge. Un fenomeno da non perdere quindi, anche per rompere l'attesa per un altro appuntamento, quello del 2022 con la prossima eclissi totale. «Vale la pena vederla perché nel 2020 le eclissi parziali saranno ancor più modeste». Ma come fare per non perdersi neanche un secondo dell'evento?

«Ammirarla sarà facilissimo - spiega Masi - perché sarà visibile a occhio nudo anche dal balcone di una grande città, solitamente zona meno adatta a causa dell'inquinamento atmosferico. La durata del fenomeno è molto ampia, con alcune fasi meno appariscenti. Il momento migliore sarà dalle 22 fino all'una di notte, quello del tempo di permanenza all'interno del cono d'ombra. Il culmine, assolutamente da non perdere, è alle 23,30». Nel cono d'ombra che si verrà a formare spunterà anche un puntino giallo, una luce improvvisa. «Durante l'eclissi ci sarà senz'altro la possibilità di vedere il passaggio della stazione spaziale che sta aspettando l'arrivo (il 21 luglio, ndr.) del nostro Luca Parmitano. - aggiunge ancora Masi - Questa sarà visibile poco prima del culmine, tra le 23,05 e 23,15, e sarà riconoscibile come un punto luminoso, molto vistoso del cielo. Una luce fissa, non lampeggiante come siamo abituati a vedere dagli aerei». Foto: eclissi parziale di luna sul Colosseo (di Giancluca Masi)

Martedì 16 Luglio 2019

