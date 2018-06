Ecco Una ricetta per Roma Così rinascono i parchi gioco

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parchi urbani a misura di bambino con nuove giostre e aree giochi più sicure. Prende il via Una ricetta per Roma', il progetto firmato Fiorucci, la storica azienda di salumi romana, giunto quest'anno alla sua seconda edizione. L'iniziativa punta a riqualificare tre aree ludiche in altrettanti parchi della capitale, scelti in base alle segnalazioni dei cittadini.I lavori, realizzati in convenzione con Roma Capitale, saranno ultimati entro luglio. Il 14 giugno sarà inaugurato il parco di via Lentini, alla Borghesiana, nel Municipio VI. Il 21 giugno sarà poi la volta del parco di via di Villa Narducci, nel Municipio II. Il 5 luglio infine toccherà al parco di via Filippo Meda, al Tiburtino, Municipio IV. Si festeggerà con gli abitanti del quartiere, all'insegna di musica, intrattenimento e merenda cult, pizza farcita con Suprema Fiorucci, la mortadella dalla ricetta unica. «Per il secondo anno spiega Josè Luis Benito, ad di Cesare Fiorucci Spa intendiamo sostenere attività e progetti che migliorino concretamente la vita dei cittadini romani».(F. Sci.)