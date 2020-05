Ecco tutte le regole dello smart working

Antonio Caperna

ROMA - Aiutare tutti i suoi dipendenti a gestire al meglio lo smartworking, pianificando spazi e tempi e prendendosi cura di loro stessi e delle proprie famiglie. È il progetto di comunicazione interna #PfizerSmartCare, che l'azienda sta promuovendo in queste settimane. Lavorare a distanza per un lungo periodo, in modo continuativo e in un contesto così straordinario, mette a dura prova anche le abitudini e i comportamenti più consolidati. Ognuno è chiamato, in un momento complicato e particolare come questo che il Paese vive, a rivedere il proprio modo di lavorare e ad ascoltare i propri bisogni e quelli dei colleghi. Il progetto vuole offrire ai dipendenti una vera e propria guida, per vivere al meglio lo smartworking in questo momento di difficoltà, rispettando gli spazi e i tempi dedicati al lavoro, alla famiglia e al tempo libero, attraverso una serie di suggerimenti, che vanno dal fissare obiettivi a inizio giornata al prendersi le pause, dall'evitare riunioni extra orario di lavoro al rispettare le pause pranzo, dal gestire lo spazio di lavoro e la condivisione delle esigenze con la famiglia al chiedere aiuto a colleghi e manager se in difficoltà.

Pfizer si è fatta trovare pronta all'emergenza, perché già da tempo orientata a un modello lavorativo innovativo, che sfrutta la tecnologia, per mettere in connessione i dipendenti dell'azienda a livello globale e per dare loro la possibilità di lavorare in modo agile e smart. Tutti i dipendenti sono formati per lavorare a distanza, possono usufruire a distanza del supporto tecnologico, ottenere strumentazione a casa, per agevolare la postazione; tutti i sistemi di gestione e controllo permettono di lavorare da remoto. «Smart working non significa soltanto dotare i dipendenti di un computer e fare in modo che a distanza si colleghino alla rete aziendale dichiara Roberto Tocci, HR Italy and Eastern ClustermLead di Pfizer significa ripensare il modello lavorativo, adattandolo a un contesto globale in rapida evoluzione. Dal giorno successivo al lockdown eravamo già tutti pronti e operativi a distanza». Sui circa 2mila dipendenti di Pfizer Italia, oltre mille lavorano da remoto e gli altri continuano negli stabilimenti produttivi di Ascoli e Catania. «Il primo pensiero è per il nostro personale, che garantisce continuità alla produzione di farmaci essenziali, e è importante che siano tutelati anche il benessere e la sicurezza di chi lavora da casa conclude Tocci Si continuerà a prediligere lo smart working nelle prossime settimane ma in alcuni casi dalla seconda metà del mese si inizierà a tornare in ufficio come segnale di ripresa anche per garantire una necessità psicologica di normalità. Sempre attenti alla sicurezza e protezione dei lavoratori».

