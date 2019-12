Ecco tutte le innovazioni per la onco-ematologia

ROMA - Innovazione terapeutica, accesso alle novità e sostenibilità dei Servizi Sanitari Regionali rappresentano temi di grande attualità nell'attuale complesso scenario della politica sanitaria. Queste tematiche sono state il focus del Tavolo regionale di confronto Onco-Ematologia: innovazioni in corso, presso la Regione Lazio, con la partecipazione di esperti, rappresentanti dei pazienti e delle Istituzioni regionali del Lazio.

L'incontro, promosso da Pro Format Comunicazione con il contributo incondizionato di AbbVie, è stato realizzato con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma. La Leucemia Linfatica Cronica è una neoplasia ematologica che consiste nell'accumulo nel sangue, nel midollo osseo e nei linfonodi, di linfociti B, le cellule che in condizioni fisiologiche ci proteggono dalle infezioni e che in questo caso subiscono una trasformazione maligna. Questa forma leucemica è la più diffusa nel mondo occidentale.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA