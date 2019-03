ECCO TULIPARK

Sabrina Quartieri

Un variopinto e sinuoso arcobaleno sta per colorare la Città eterna e dare il via a una primavera romana all'insegna del Flower Power con TuliPark. Ovvero, il festival che, nella Capitale, ricreerà un angolo d'Olanda grazie a un grande mosaico a cielo aperto dei suoi fiori più iconici: i tulipani. Presenti in ben 91 varietà, 15 in più rispetto al 2018, e tutti in arrivo dai Paesi Bassi, i protagonisti della seconda edizione della manifestazione torneranno ancora una volta per offrire ai visitatori tante emozioni da cogliere e da fotografare, ma non da deturpare.

Lo scorso anno, infatti, TuliPark fu vittima di devastazione da parte di alcuni romani incivili, dopo soli due giorni dalla sua apertura in via della Giustiniana. La kermesse, stavolta, verrà ospitata nella parte est della città, anche se ancora non è stato comunicato lo spazio a lei destinato. Dettaglio che, insieme alla data dell'inaugurazione di fine marzo, sarà reso noto prossimamente sul sito www.tulipark.it. Il festival che omaggia il Keukenhof olandese, il più grande parco al mondo di tulipani che sta per dare il via alla sua 70esima edizione, vanta un'area di 26mila metri quadri e quattro chilometri di filari, con oltre 360mila tulipani bicolore, a tinta unita, screziati e a pappagallo.

Ancora: per tutta la durata dell'evento, circa quattro settimane, nell'affascinante giardino dalle mille sfumature non mancheranno un tipico mulino a vento, un Klompen gigante, lo zoccolo olandese per un'imperdibile foto ricordo, e poi musiche, balli, cibo della tradizione e un'antica giostra. Tra gli appuntamenti da segnare, invece, c'è il Gouda Day, un'occasione per degustare il tipico formaggio dei Paesi Bassi. Ma lo scopo principale di TuliPark, organizzato dallo store online di fiori Floranixena e patrocinato dal Comune di Roma, è quello di diventare un temporary store con l'insolita formula You-Pick, che permetterà a tutti i visitatori di cogliere e personalizzare il proprio bouquet. E se nel biglietto d'ingresso è inclusa la raccolta di due tulipani, sarà invece severamente vietato portarsi i bulbi a casa: i fiori, in cassa, verranno tutti recisi.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA