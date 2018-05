Ecco Marcano, difensore spagnolo col vizio del gol. Sarà il vice-Fazio

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - T-shirt grigio chiara, faccia seria e un fisico statuario. Dopo il piccolo Coric ieri alle 18,40 a Fiumicino è sbarcato il colosso Ivan Marcano. Il difensore spagnolo, che si è svincolato dal Porto, ha preferito la Roma al Valencia e oggi - dopo le visite mediche mattutine a Villa Stuart - firmerà un triennale da due milioni a stagione. Nessuna dichiarazione, ma una foto in cui mostra una sciarpa giallorossa con la scritta: Io ci sono. Nella rosa di Di Francesco Marcano - che si era preso qualche giorno per dire sì a causa di alcuni problemi familiari - sarà il vice Fazio: alto 1,90, mancino e abile nell'impostazione del gioco. Marcano, 31 anni da compiere a giugno, ha iniziato a giocare proprio nella squadra della sua città, il Racing. Ma nella sua carriera si è spostato di continuo ed ha girato l'Europa: Spagna, Grecia, Russia, Portogallo e ora Italia. Un vero globetrotter col vizio del gol. In carriera ha realizzato 27 reti (sette nell'ultima stagione) e 14 assist in 373 partite. «Ringrazio i tifosi del Porto, era il momento di andar via», il suo saluto su Facebook. (F.Bal.)riproduzione riservata ®