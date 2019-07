Ecco Mancini: «Una rete nel derby il mio sogno»

ROMA - «E' un orgoglio essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Spero di segnare un gol al derby». Si presenta così Gianluca Mancini mentre mostra la sciarpa della Roma all'entrata di Villa Stuart dove ieri mattina ha svolto con successo le visite mediche. Il difensore, arrivato dall'Atalanta per un costo complessivo di 26 milioni, ha firmato un quinquennale da 2 milioni a stagione e già domani sarà a disposizione di Fonseca per l'amichevole a porte chiuse col Tor Sapienza (ore 17,30 su Roma Tv). Ecco la probabile formazione: Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola, Cristante, Coric, Under, Pastore, Kluivert e Schick. Proprio Under a Roma Tv ha parlato di Fonseca: «Il mister ha mandato messaggi importanti alla squadra, ha grinta e i suoi allenamenti sono molto faticosi. Mi ricorda Di Francesco. Io conto di segnare più di 13 gol quest'anno». (F.Bal.)

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

