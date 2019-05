ECCO LE STRADE KILLER

Emilio Orlando

Buche, alta velocità, cellulare alla guida, poca visibilità a causa delle erbacce e degli arbusti. Ecco il mix mortale fa strage di automobilisti sulle strade killer della Capitale il cui numero delle vittime somiglia a quello di una guerra La Casilina e la Cristoforo Colombo, rispettivamente con 399 e 312 incidenti con feriti gravi (la prima con 18 morti e la seconda con 16) e la Pontina (310), sono le arterie a cui spetta il triste primato dell'alta incidentalità stradale. La lista nera è un rapporto dettagliato segreto della Polizia Municipale che Leggo ha avuto in esclusiva.

Una scia di sangue, che rendono la fotografia di una mattanza che conta ormai la media di ottomila vittime l'anno fra morti e feriti tra automobilisti, pedoni, motociclisti e ciclisti. La situazione non cambia, anzi peggiora nel quadrante dei quartieri della zona sud est come il Casilino, il Prenestino ed il Tiburtino.

Da inizio anno, a Tor Bella Monaca le vittime dei sinistri stradali sono state 10 su un totale di 99 schianti: segnale che qui l'alta velocità la fa da padrne. Un altro fenomeno molto diffuso legato alla mortalità stradale il cui picco si verifica proprio nel municipio delle Torri, è quello della pirateria stradale ovvero gli incidenti mortali dove chi li provoca fugge perché non ha patente oppure perché guida sotto effetto di alcol e droga.

«Spesso racconta un istruttore della polizia municipale addetto all' infortunistica stradale dobbiamo anche fare i contri con i veicoli intestati a prestanomi che rendono ancora più difficile identificare i responsabili. Abbiamo avuto casi di persone che avevano intestati anche mille autoveicoli».

La drammatica statistica non risparmia nemmeno la Nomentana, l'Aurelia e la Tuscolana. Gravi sinistri stradali si verificano spesso anche sulla Braccianense, su via Erminio Spalla, via Santa Maria di Galeria, via di Brava, via dei Pescatori, via Pasquale II e via Fosso dell'Osa. Gli incroci più pericolosi sono quelli tra viale Togliatti e la Prenestina e Tor de' Schiavi.

