Ecco le novità per l'oncologia

ROMA - Il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi di un tumore e solo lo scorso anno le diagnosi sono state 373.300. Ciò rappresenta una grande sfida per i sistemi sanitari, che si trovano di fronte a revisioni delle risorse economiche e umane disponibili.

Infatti la spesa per i farmaci antitumorali in Italia è in costante crescita, passando da 3,3 miliardi nel 2012 a più di 5 miliardi nel 2017. In particolare la normativa nazionale prevede a oggi circa 54 milioni assegnati alla Regione Lazio per i farmaci innovativi oncologici e 39 milioni per quelli non oncologici. Nel Lazio, il rimborso delle spese sostenute avviene alla fine dell'anno sull'effettivo consumo dei farmaci. Da queste premesse nascono una serie di incontri (i prossimi in Campania, Toscana e Veneto), promossi da Astrazeneca, su equo accesso alle cure, migliori terapie oncologiche per i pazienti, sostegno a innovazione e ricerca e sostenibilità del SSN. L'altro giorno si è fatta tappa a Roma.

Clinici, farmacisti, istituzioni e associazioni dei pazienti hanno analizzato e discusso il tema della sostenibilità dei farmaci innovativi in campo oncologico e dei percorsi da intraprendere con i pazienti per una governance di Sistema più efficace ed efficiente. Inoltre è stato presentato il modello di analisi economica, sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con EY, su osimertinib, il primo farmaco antitumorale specificatamente progettato e approvato sia per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR), sia per il trattamento in seconda linea dei pazienti con mutazione T790M

.«Lo studio ha permesso di valutare i benefici dell'innovazione per il paziente e l'impatto economico sul sistema, anche a livello sociale. In 5 anni l'utilizzo su tutti i pazienti naive di un farmaco innovativo come osimertinib potrebbe infatti arrivare a generare per l'SSN un risparmio cumulato di 12,4 milioni di euro», ha dichiarato Elisa Costantini, Senior Manager EY Health & LifeSciences.

