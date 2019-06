Ecco le novità per gli occhi

ROMA - Dal glaucoma alla insufficiente diffusione delle terapie per la maculopatia, dalla riabilitazione dell'ipovedente alla terapia antibiotica a tutela della chirurgia, dal trapianto di cornea all'individuazione della lente a contatto migliore. Sono molti gli argomenti affrontati durante il congresso della Società Oftalmologica Italiana -SOI, che si è appena concluso a Roma. «È il punto di riferimento dei 7mila medici oculisti italiani - afferma il presidente Matteo Piovella - è un appuntamento modulato per rispondere alle esigenze di tutto il mondo dell'oftalmologia».

Tra i vari argomenti trattati c'è stata la maculopatia, che colpisce circa 650mila persone in Italia. «È una malattia che danneggia la parte centrale della retina chiamata macula, ovvero il sensore che ci permette di vedere - spiega Federico Ricci, referente del Centro di Riferimento Regionale per la Maculopatia del Policlinico di Tor Vergata - Il 90% dei casi di grave perdita della vista è dovuto alla forma umida della malattia, quella cioè in cui l'aumento di una proteina, chiamata VEGF, stimola la formazione anomala di vasi sanguigni nell'occhio. E questi, a loro volta, perdono liquido, causando un accumulo di fluido nella retina e ciò ne altera le capacità funzionali».

Difficoltà a mettere a fuoco, visione ondulata o con una macchia a centro: questi i primi sintomi su cui bisogna intervenire il prima possibile perché, se non curata per tempo, la malattia può portare a una completa perdita della visione centrale, che non permette più di leggere, guidare o riconoscere volti. Se il futuro lontano guarda alla genetica, in prospettiva sono in arrivo terapie, simili a quelle in uso ma che potranno esser somministrate con minor frequenza. «Si tratta - spiega Ricci - del brolucizumab, un frammento di anticorpo, il più avanzato clinicamente, che ha superato la fase 3 di sviluppo ed è in fase di approvazione negli Stati Uniti. Per le sue piccole dimensioni, permette un'ottima penetrazione nei tessuti». In questo modo, conclude l'esperto, consente una inibizione più potente del VEGF e riduce, di conseguenza, la frequenza degli interventi. A beneficio dei pazienti, dei loro accompagnatori e del carico di lavoro per le strutture sanitarie». (leggocaperna@gmail.com)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

