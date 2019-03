Ecco Lazovic dal Genoa il jolly che piace a Tare

ROMA - La Lazio prepara il primo colpo della prossima stagione. Nel mirino del diesse Tare c'è già da tempo Darko Lazovic, esterno sinistro del Genoa che a fine stagione lascerà la squadra a parametro zero. Il giocatore già a gennaio era stato offerto a Lotito al posto di Romulo, ma la scelta alla fine era caduta sul brasiliano perché in grado di giocare anche come interno di centrocampo, un ruolo nel quale Inzaghi in quel momento era scoperto.

Al serbo, che attualmente guadagna 400mila euro netti stagione, verrà proposto un contratto di tre anni a 1 milione netto. Possibile a questo punto che se l'affare andrà in porto, come ormai scrivono da tempo i media serbi, Romulo a fine stagione non verrà riscattato e tornerà dunque al Genoa. Un bel rinforzo per Inzaghi che potrà contare su un rinforzo di peso sulla fascia destra in grado di ricoprire diversi ruoli tra cui l'ala sia destra che sinistra.

(E.Sar.)

