Ecco la tre giorni dell'innovazione: la Capitale sempre più nel futuro

Sofia UnicaRobot, droni, intelligenza artificiale in concerto, cibi del futuro, il computer delle missioni Apollo e i progetti San Marco che hanno segnato le origini dell'Italia spaziale, negozi 4.0 e un ristorante circolare. Signori, benvenuti nel futuro. Un futuro chiamato Maker Faire Rome. La kermesse scalda i motori per la sua sesta edizione, che si conferma ormai un autentico trampolino dell'innovazione. Dal 12 al 14 ottobre presso la nuova Fiera di Roma, la Maker Faire Rome - The European Edition porterà la tecnologia alla portata di tutti. Promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera, la rassegna è stata presentata oggi a Roma, presenti il sindaco Virginia Raggi e l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella. Anche per Manzella la Maker Faire «continua a crescere, a cambiare, ad aprire a nuove tematiche e nuovi fronti» e la chiave del suo successo è proprio «in questa capacità di cambiamento». È anche un appuntamento, ha aggiunto, «che mette Roma su un piano internazionale» e che «sta diventando volano e punto di riferimento dell'innovazione». Sette padiglioni su una superficie di 100.000 metri quadrati saranno la vetrina di tecnologie che si preparano a entrare nella vita di tutti i giorni: complessivamente più di mille i progetti arrivati da 61 nazioni. Sono numeri che indicano come la Maker Faire sia destinata ad avere un grande ruolo in futuro.Economia circolare, robotica, intelligenza artificiale e spazio sono i temi della nuova edizione, a cura del papà del software open source Arduino Massimo Banzi, con Riccardo Luna e Alessandro Ranellucci. I primi a visitare la Maker Faire, la mattina del 12 ottobre, saranno gli studenti, che potranno circolare tra gli stand e conoscere da vicino le nuove tecnologie e i maker che le hanno realizzate, prima dell'apertura ufficiale prevista nel pomeriggio. Tuttavia l'avvicinamento a uno dei temi portanti della Maker Faire 2018, l'intelligenza artificiale, è previsto già dal primo al 4 ottobre sempre a Roma, con la rassegna di quattro film commentati da esperti internazionali. Il 6 e 7 ottobre è prevista una seconda tappa a Napoli, dove nel Museo di Capodimonte è stata organizzata «The Hack Night», un week-end non stop nel quale sviluppatori, maker, ingegneri, designer, start-up e studenti che si sfidano nella costruzione di prototipi.riproduzione riservata ®