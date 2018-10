Ecco la Plaza premium lounge: così Fiumicino inganna l'attesa

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina QuartieriIl vostro volo è in ritardo ma siete già in aeroporto? Avete perso una coincidenza e mancano tante ore all'imbarco successivo? Siete atterrati e dovete affrontare un lungo scalo prima di ripartire? Niente panico: al vostro comfort ora ci pensa Plaza Premium Lounge. La nuova struttura dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, infatti, è accessibile a tutti, indipendentemente dalla classe di viaggio e dalla compagnia aerea con cui si vola. Tutto grazie a una partnership con Aeroporti di Roma.Ma soprattutto è sempre aperta: 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ospitata nell'area E del Terminal 3 dove si parte per i Paesi extra Schengen, la lounge di oltre mille metri quadri offre la connessione Wi-Fi, numerose stazioni di ricarica per devices e più di 300 sedute, tra poltrone, tavoli da lavoro e salotti monoposto. Grazie al servizio PressReader, inoltre, è possibile scaricare più di settemila testate, tra riviste e giornali. Nella grande sala multifunzionale lungo l'Italian Food Street, a ogni ora del giorno e della notte si sfornano pizze e si servono piatti preparati sul momento, dall'amatriciana alla carbonara. E per i golosi del dolce, c'è il gelato artigianale. Non mancano poi il cocktail bar e la sala vip, per gli incontri riservati. Ma a rendere unica la lounge sono le sei stanze da bagno dotate di doccia, riservabili a 18 euro per mezz'ora.Per la più grande lounge Plaza Premium è stata scelta la Città eterna perché, «è la porta verso l'Europa, dove vogliamo introdurre servizi di alta qualità per il viaggiatore medio», spiega Mr. Song, Ceo del Gruppo che sta per inaugurare a Helsinki. L'accesso alla struttura si prenota sul sito www.plaza-network.com. Due ore di permanenza costano 40 euro (75 per 5 ore e 120 per 10). L'ingresso è gratuito per gli iscritti al Priority pass e per i clienti American Express Platinum e Centurion, Dragon Pass, HSBC, OCBC e City Bank.riproduzione riservata ®