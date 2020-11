Ecco l'oncorete per la gestione del tumore

ROMA- Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente, che porti indubbi vantaggi ai pazienti. Il Progetto Oncorete Sharing and Innovation System', serie di appuntamenti regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb, ha fatto tappa nel Lazio, per tirare le somme con tutti gli esperti a livello nazionale. Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. «Il modello a Rete si conferma in grado di rispondere al meglio alla complessità del percorso del paziente oncologico. La Rete garantisce equità di accesso, valutazione multidisciplinare, omogeneità delle prestazioni, utilizzo governato dell'innovazione, distribuzione delle funzioni secondo volumi e complessità della casistica. La pandemia ha dato una forte accelerazione a processi di reale integrazione tra ospedale e territorio», spiega Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO', Regione Toscana. Il progetto interessa varie regioni: Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (A. Cap.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

