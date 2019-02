Ecco il Mojito spiegato da Andrea

All day drink dalla gradazione contenuta, il Mojito è stato inventato a Cuba. Andrea Martinucci, bartender di Le biciclette di Milano, ci insegna come prepararlo casa.

Ingredienti: 1 tazzina di rum bianco, 1/2 tazzina di succo di lime, 6 foglie di menta, 2 cucchiaini di zucchero bianco, top di soda.

Preparazione: versate il succo di lime fresco nel bicchiere e aggiungete due cucchiaini di zucchero. Mescolate, quindi schiaffeggiate le foglie di menta per risvegliare i profumi prima di depositarle nel bicchiere. Mescolate senza pestare e aggiungete il rum bianco e il ghiaccio a cubi nel bicchiere. Mescolate ancora, completate con un top di soda.

La curiosità: celebri varianti sono l'Hemingway con un top di champagne al posto della soda e il Mexican mojito con tequila al posto del rum.(N.Cav.)

