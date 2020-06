Ecco il Duemila in Viola: «Che cosa resterà di questi 20 anni? Le Torri Gemelle e il GF»

Ferro Cosentini

MILANO - Per Alessio Viola, volto noto di Sky Tg24, quella che riprende dopo il complicato lockdown è una stagione speciale. Volto noto di Sky Tg24, l'anchorman romano è già ripartito con un programma tra storia e costume in onda ogni venerdì per 6 puntate su Tv8, dal titolo Venti20. Non solo: da fine mese lo attende il via con Ogni mattina, sempre su Tv8, programma contenitore di cui reggerà le redini insieme ad Adriana Volpe.

Venti20: ci spiega il gioco di parole?

«Raccontiamo i primi vent'anni del Duemila, passando dalle Torri Gemelle al selfie, dalle stories su Instagram al riscaldamento globale. Era un progetto atteso a marzo, ma il Covid-19 ha dato un doloroso valore aggiunto: la pandemia ha fatto da spartiacque tra questi vent'anni e quelli che verranno».

La tecnologia avrà una sua parte narrativa.

«Sì, con qualche trucco digitale apparirò in alcuni momenti storici: sul balcone di papa Francesco, o al posto di Bruno Vespa nello studio di Porta a Porta nel momento in cui Silvio Berlusconi firma il famoso Contratto con gli italiani. E ci saranno anche diverse interviste a personaggi, celebri e non».

Qualche esempio?

«Fabio Caressa, Enrico Mentana, Raffaele Sollecito, ma anche una coppia di turisti scampati al terribile tsunami in Thailandia nel 2004».

Cosa l'ha colpita di più di questi primi 20 anni?

«In questo programma giochiamo tra alto e basso, e allora dico: l'attentato alle Torri Gemelle e il GF. Perché il secondo? Perché da lì è iniziata l'estinzione dell'uomo comune. Oggi tutti sono divi in miniatura: dal GF si è giunti alle stories su Instagram».

