Ecco il decalogo (completo) dei gatti

Il libro di questa settimana s'intitola Il gatto non adulterato di Terry Pratchett e le grustose illustrazioni di Gray Jolliffe.Questo simpatico volume è un vero e proprio decalogo dedicato a razze, stili di vita e abitudini. Viene fatto dall'autore anche un confronto aspro e ironico che non risparmia i gatti da salotto e naturalmente i cani messi poi a confronto con i gatti cosiddetti veri.Pagina dopo pagina vengono prese in esame tutte le caratteristiche di questi ultimi e l'elenco dei pregi, come personalità e scaltrezza, è infinito. Non si possono escludere poi i gatti dei cartoni animati che spesso indossano bizzarri vestiti e cravattini, i gatti degli Arcinemici come quello celebre del film di James Bond, ma anche i gatti che compaiono sulle riviste e che di norma sono reduci da improbabili viaggi nel motore delle macchine e suscitano grande ammirazione e tenerezza. Il tutto viene descritto ironicamente tra realtà e fantasia: narrando aneddoti esilaranti con riferimenti buttati quasi con noncuranza a certi comportamenti umani che condizionano la vita felina. Buona lettura! (A.Ben.)