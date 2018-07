Ecco i versi più antichi di Omero... anzi no

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoTredici versi dell'Odissea, incisi su una tavoletta d'argilla: per Atene si tratta di una scoperta magnifica. Ma per gli esperti potrebbe non esserlo.La tavoletta d'argilla è stata ritrovata nell'area archeologica di Olimpia, vicino al tempio di Zeus, dopo tre anni di scavi condotti dal Servizio archeologico greco, in cooperazione con l'Istituto tedesco di Archeologia, e riporta i versi che narrano le vicende di Ulisse probabilmente appartenenti al XIV libro della narrazione di Omero. Questa scoperta, avvenuta lì dove si svolgevano i Giochi Olimpici dal 776 a.C. al 393 d.C., ha generato non poco entusiasmo ad Atene: il ministero della cultura, in base ad una prima stima, ha fissato l'età del reperto al periodo romano, prima del III secolo dopo Cristo.«Se la datazione venisse confermata, la tavoletta spiegano dal Governo greco - sarebbe un magnifico oggetto di interesse archeologico, epigrafico, letterario e storico».Un reperto definito quindi come tra i più antichi per quanto riguarda l'Odissea ma, come spiegato a Leggo anche dal grecista Canfora, potrebbe non trattarsi di una testimonianza poi così rara. Esistono infatti tanti papiri, che riportano brani dell'Odissea, antecedenti al terzo secolo dopo Cristo. I ritrovamenti più antichi risalgono infatti al terzo secolo avanti Cristo, negli scavi egiziani: si tratta quindi di ben 6 secoli di anticipo. E non sono pochi. L'originalità della scoperta potrebbe essere non tanto nel testo trascritto, l'Odissea, quanto nel mezzo utilizzato: la tavoletta d'argilla.Per Atene si tratta comunque di un ritrovamento da porre in risalto. L'Odissea, tra i testi greci più conosciuti e letti al mondo, è stata tramandata per via orale a partire dall'XI sec. avanti Cristo ed è stata attribuita all'aedo cieco Omero, che intratteneva così gli ospiti durante i banchetti.Sulla figura di Omero resta comunque un'incognita: la sua esistenza, infatti, non è stata mai accertata. Ma quel canovaccio, tramandato tra i cantori dell'epoca, era ben noto agli antichi greci ed è stato poi trascritto a partire dall'ottavo secolo a.C., su pergamena. Quelle prime pergamene di cui sono stati rinvenuti solo pochi frammenti in Egitto.