«Ecco i segnali della Sma»

ROMA- L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una malattia genetica che può esordire anche in età adulta con sintomi più lievi e per questo più difficili da riconoscere. Facciamo il punto insieme a Lorenzo Maggi, Neurologo presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.

Atrofia Muscolare Spinale: di cosa si tratta?

«È una malattia genetica rara con incidenza stimata di un caso ogni 11mila nuovi nati. È causata da una mutazione del gene SMN1, che compromette la produzione della proteina SMN, fondamentale per la sopravvivenza dei motoneuroni del midollo spinale, dai quali partono le fibre nervose per il controllo della muscolatura volontaria. Ha diversi livelli di gravità e 4 forme: dalla SMA 1, la tipologia di gran lunga più grave con esordio entro i primi sei mesi di vita, fino ad arrivare alle forme ad esordio tardivo e in particolare alla SMA 4 con i sintomi da adulti e un impatto più contenuto sulla qualità di vita».

Quali sono i segnali da riconoscere specie nelle SMA tardive?

«Le forme a esordio in età adulta sono molto rare. Talvolta sintomi lievi o modesti che compaiono in età pediatrica, in particolare in adolescenza, possono non essere subito associati alla patologia, per cui la diagnosi può essere ritardata anche fino ai 30 anni e oltre. Nei pazienti adulti, l'alert principale è una debolezza più o meno progressiva agli arti inferiori, evidente anche nelle normali attività quotidiane come fare le scale, alzarsi da una sedia e camminare, la muscolatura deputata alla deglutizione è poco o per nulla coinvolta; a livello respiratorio, è riscontrabile talvolta una certa fame d'aria anche per sforzi relativamente leggeri. Agire tempestivamente è fondamentale».

Istituto Carlo Besta è un centro di eccellenza.

«Il nostro Istituto, anche per le SMA, prende in carico sia pazienti adulti che pediatrici. L'emergenza Covid-19 ha ovviamente impattato sulle nostre attività quotidiane, anche se abbiamo cercato, per quanto possibile, di mantenere la presa in carico di persona dei nostri pazienti. Quando non possibile siamo ricorsi a tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, video visite comprese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

