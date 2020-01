Ecco i percorsi alternativi per evitare i blocchi

Percorsi alternativi e uscite obbligatorie: con la chiusura della Galleria Giovanni XXIII, il traffico veicolare nel quadrante Nord di Roma cambia radicalmente. Saranno installati 50 pannelli informativi per suggerire tutte le alternative, ma occorre saper scegliere sempre il percorso migliore in base alla propria destinazione. Sono quattro i principali percorsi alternativi da seguire da oggi fino all'inizio di marzo (e per almeno un altro mese in orario notturno, dalle 22 alle 6): a) uscita Tor di Quinto, Lungotevere Maresciallo Diaz, Ponte Milvio, viale Antonino di San Giuliano, via dei Colli della Farnesina, via della Camilluccia, via Igea, via Trionfale; b) uscita Corso Francia, via Cassia Nuova, via Cassia, viale Cortina d'Ampezzo (divieto di transito ai mezzi dal peso superiore alle 6 tonnellate), via del Forte Trionfale, via Trionfale; c) uscita Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via della Camilluccia, via Trionfale; d) uscita Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, circonvallazione Clodia, Panoramica, via Trionfale. (E. Chi.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

