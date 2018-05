Ecco i geni della tintarella

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniMeglio proteggersi dai raggi del sole utilizzando le giuste creme, specie quando ci si espone per ore (e non solo nei primi giorni) al mare, a caccia della tintarella da sballo.Ma fa un certo effetto scoprire che il fototipo della nostra pelle non è il solo a decidere la qualità dell'abbronzatura: anzi, la colpa è soprattutto di quei geni del Dna appena scoperti dagli scienziati del King's College di Londra. Con un mega-studio che ha analizzato i dati di quasi 200.000 persone, gli esperti hanno infatti gettato le basi per arrivare a realizzare test genetici in grado di prevedere la risposta delle persone ai raggi solari.Si ritiene che la scoperta possa anche aiutare i ricercatori a comprendere meglio i motivi dell'insorgenza del cancro della pelle, dato che «una buona percentuale di geni delle scottature identificati, è anche coinvolta nel tumore», dice Mario Falchi, autore principale dello studio su Nature Communications. Le scottature solari rappresentano quindi un importante fattore di rischio nello sviluppo del cancro della pelle. Comprendere la genetica dell'abbronzatura significa quindi anche capire quella del melanoma, che è il tipo più comune di neoplasia nelle persone di discendenza europea.La ricerca è stata condotta utilizzando un'enorme quantità di dati genetici prelevati dalla Biobanca britannica, che contiene informazioni sulla salute e il benessere delle persone, liberamente accessibile per i ricercatori. Attraverso questa risorsa, Falchi e i suoi colleghi hanno avuto accesso a informazioni genetiche appartenenti a decine di migliaia di persone di origini europee, che avevano anche auto-riferito informazioni sulla loro tendenza ad abbronzarsi o a bruciarsi.Il team ha quindi esplorato la variabilità genetica tra tutte queste persone, arrivando a individuare 10 nuove regioni genetiche collegate proprio con l'abbronzatura.riproduzione riservata ®