Ecco i Coca Express: in motorino per consegnare droga a domicilio

Emilio Orlando

Li chiamano Coca express e Ero express. In sella a potenti motorini modificati nella cilindrata, senza targa e spesso rubati, con marmitte che ne raddoppiano la velocità, un sercito di minorenni consegna dosi di cocaina ed eroina nei quartieri dello spaccio. Hanno età comprese tra i 12 ed i 16 anni, sono incensurati e spesso non punibili dalla legge, garantendo così i signori della droga che - al tempo del Coronavirus - fanno lo stesso affari d'oro. I Coca Express interpretano una nuova forma di Gig Economy criminale: si radunano in gruppi a Tor Bella Monaca, tra via dell'Archeologia e largo Brandizzi, nella roccaforte del narcotraffico gestita dai clan Moccia, Cordaro e La Rosa. I corrispettivi variano dai 10 ai 15 euro a dose consegnata.

Ricevono gli ordinativi di droga da consegnare dai capi piazza, che impartiscono le direttive affacciati alle finestre e corrono per le strade del Casilino a fare le consegne, sfuggendo ai posti di blocco e di controllo delle forze dell'ordine che sono presenti in forze nel quartiere. Impennano su una ruota come se gioassero solo a fare i ragazzi indisciplinati, passano nei prati dietro le torri di via dell'Archeologia e che - attraverso sentieri sterrati - portano fino a via Paolo Ferdinando Quaglia: altra piazza di spaccio in mano, secondo le recenti inchieste della direzione distrettuale antimafia, agli Sparapano, ai Nastasi, Lionello, Moccia, Di Bello e Federici. Un sistema che vede impiegati ragazzini, anziani e disabili e disoccupati utilizzati dai boss come vedette e corrieri, approfittando anche della difficile congiuntura sociale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

