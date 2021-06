Ecco dove seguire l'Italia sui maxi-schermi

La Nazionale scende in campo e Roma risponde: domani sera sarà possibile seguire Italia-Turchia, oltre sugli spalti dello Stadio Olimpico ovviamente contingentato, anche dai maxi schermi del Campidoglio. In Piazza del Popolo è stato allestito il Football Village, cuore pulsante della fan-zone più grande d'Europa, con due campetti da calcio tre contro tre dove i visitatori potranno giocare gratis: ai due lati del palco, dove si esibiranno doversi artisti, sono stati installati due maxi schermi per seguire le partite. Così come dal maxi schermo che si accenderà lungo via dei Fori Imperiali, dove sarà possibile seguire le quattro partite che si svolgeranno all'Olimpico nei giorni 11, 16, 20 giugno e 3 luglio.

Su Piazza del Popolo ci sarà spazio per 2mila spettatori, divisi in due blocchi da mille, e su via dei Fori Imperiali per altri mille spettatori. All'interno della fan-zone, gli spettatori saranno distanziati e terranno la mascherina sul viso. Non sarà necessario presentare l'esito negativo del tampone ma servirà prenotare sul sito Euro2020.(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 05:01

