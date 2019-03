Ecco come si intasa l'Emergenza

Il 112, il numero unico che doveva cambiare in meglio i sistemi di emergenza, è ancora lontano dall'aver portato quella svolta. Non solo perché è attivo solo in alcune regioni ma anche perché - dove è presente - sembra aver peggiorato le cose.

Il Nue (Numero unico di emergenza) che da anni l'Europa ha chiesto all'Italia di attivare per gestire le chiamate di chi ha bisogno dell'ambulanza, dei vigili del fuoco o dell'intervento delle forze dell'ordine non funziona benissimo. Anzi. In molti casi è un assoluto caos. Èla storia della ragazza americana stuprata dal branco a Catania ne è l'ennesimo tragica prova.

Il problema è legato ai suoi due livelli: quindi la sala operativa di primo livello (dove gli operatori non sono delle forze dell'ordine, ma normali impiegati) che smista le telefonate a quelle di secondo livello (quindi ai vari Corpi che devono eseguire l'intervento di emergenza, appunto).

La prima ad istituirlo è satta la Lombardia nel 2010, quando il nostro Paese era stato già sanzionato per i ritardi. Adesso, con 3 centrali, la Lombardia è un punto di riferimento. Nel 2015 è partita Roma, nella zona del prefisso 06. Poi, quest'anno, è toccato a Liguria, Piemonte, Sicilia orientale, Trentino e Friuli.

Nella Capitale la scorsa estate i tracolli del Nue sono stati frequenti. Le attese per chi telefona certi giorni sono lunghissime per due motivi: il numero degli operatori (non sufficiente al punto che si è deciso di assumere) e le troppe segnalazioni degli incendi. Si è passati infatti da 350-400 chiamate al giorno (da girare al 115) ai a ben 5mila dell'ultima estate.

In un'ora i telefoni possono squillare anche 1.200 volte: questo perché chiamano tutti quelli che avvistano un rogo, crea l'effetto tappo. Insomma, è come se si fosse tornati indietro. E i primi a denunciarlo sono proprio gli appartenenti alle Forze dell'ordine.

