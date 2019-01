Ecco come andare prima in pensione con 8 mosse

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chi vuole presentare domanda per accedere alla pensione anticipata con la cosiddetta Quota 100 oppure con le altre misure previste dal decretone del Governo può farlo: anzi, dai ieri (primo giorno indicato dall'Inps) sono stati già 800 i cittadini che hanno inviato la loro richiesta seguendo le istruzioni fornite sul sito dell'istituto previdenziale. «Il prossimo obiettivo è Quota 41 - ha detto Salvini -. Quota 100 infatti è solo la prima di cinque manovre che puntano tutto sugli italiani e sul rispetto dei loro diritti. Abbiamo messo un primo mattone sulla Fornero. Sono stati quasi otto mesi di lavoro entusiasmante, faticoso, con tanti amici nel Paese e qualche avversario nei salotti buoni. Preferisco avere tanti amici tra gli italiani e qualche problema con chi riguarda il passato».Da ieri è anche possibile ripresentare domanda per il riconoscimento dell'accesso all'Ape sociale, il sussidio verso la pensione per gli over 63 in condizioni di disagio. La misura era scaduta a fine 2018 ma il decreto del Governo su Quota 100 l'ha prorogata fino alla fine del 2019.(M.Fab.)