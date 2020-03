Ecco Columbus Covid 2, l'ospedale a tempo di record

A tempo di record, in una vera e propria corsa contro il tempo, ha aperto i battenti il Columbus Covid 2 Hospital a Roma: la struttura, a due passi dal policlinico Agostino Gemelli, andrà ad affiancare il lavoro dello Spallanzani. Una boccata di ossigeno. La Capitale e il Lazio, infatti, si preparano al picco di epidemia previsto per questa settimana o al massimo per la prossima, quando gli ospedali dovranno fronteggiare un inevitabile aumento di pazienti da collocare in terapia intensiva.

E così al Columbus, dove sono stati già trasferiti i pazienti in isolamento del Gemelli, sono già disponibili 32 posti letto di malattie infettive e 21 posti letto di terapia intensiva. A regime saranno molti di più: un totale di circa 130 posti con 80 posti letto singoli e 59 in terapia intensiva. E i medici saranno organizzati in equipe distinte, su gruppi di pazienti, per affrontare a 360 gradi qualsiasi criticità si dovesse presentare. «Le equipe mediche spiega il primario Massimo Fantoni, infettivologo del Policlinico Gemelli sono composte da diverse professionalità come un infettivologo, uno pneumologo, un geriatra e un internista, tutti in costante contatto con i rianimatori: un lavoro di gruppo per affrontare al meglio la complessità clinica dei singoli pazienti».

Il Columbus Covid 2 nasce da una collaborazione della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs con Eni spa, che si farà carico dei fondi necessari. «Voglio ringraziare - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - tutti coloro che hanno risposto alla richiesta del Servizio sanitario regionale. In questo momento occorre unità e concretezza».

Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, plaude convinta: «Un modello virtuoso da replicare nel resto del territorio nazionale. Fin dall'inizio abbiamo detto che la priorità era predisporre nuove strutture sanitarie dedicate esclusivamente ai pazienti positivi al coronavirus attraverso la riqualificazione dei tanti ospedali da poco dismessi o la trasformazione di alcuni già attivi, anche coinvolgendo le strutture private. L'Italia migliore passa dalle mani e dalle opere di questi uomini e queste donne».

