Eataly, per tutto settembre protagonisti i vignagnoli

Alla corte delle leccornie italiane atterrano i re e i principi del vino contadino di qualità. Da oggi e per tutto il mese di settembre, infatti, quando è tempo di vendemmia, Eataly torna a farsi ambasciatrice della cultura del buon bere. Stavolta, i protagonisti delle enoteche degli store saranno i produttori artigiani con le loro etichette: ben 37 vini, solari e marini, di pietra e vento, che rappresentano lo Stivale da Nord a Sud, e che sono stati premiati dall'autorevole guida Slow Wine. Perché le bottiglie selezionate cantano le gesta di eroici vignaioli indipendenti, da sempre custodi di antichi saperi tramandati tra le generazioni. E saranno proprio le loro storie ad animare gli spazi Eataly nelle prossime settimane. Esistenze che parlano di passione per la propria terra e per le uve, cresciute spesso su appezzamenti scoscesi e impervi e, il più delle volte, coltivate senza macchinari, a mano nuda, con non pochi sacrifici.(M.Sub.)