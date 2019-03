E Zaniolo scrive: «Grazie di tutto mister»

ROMA - Lo hanno salutato prima negli spogliatoi, e poi sui social. Forse non credevano più nel suo calcio, ma di sicuro i giocatori della Roma resteranno affezionati a Di Francesco per il quale anche capitan De Rossi mercoledì notte ha espresso parole di stima. Riconoscenza quindi soprattutto da chi, come Zaniolo, ha conosciuto la platea del grande calcio con Eusebio. «Grazie di tutto mister», le parole di Nicolò, che con l'ormai ex allenatore della Roma ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi: dall'esordio al Bernabeu fino al record della doppietta in Champions. Anche Under e Manolas hanno postato una foto con relativi ringraziamenti: «Hai sempre creduto in me», le parole del turco. «Grazie di tutto», quelle del difensore.

Addio commosso anche con lo staff di Eusebio. A partire dal vice Francesco Tomei che ha stretto con Kolarov un'amicizia fraterna. Vanno via anche i preparatori atletici Nicandro Vizoco, Manrico Ferrari e Luca Franceschi messi nel mirino della critica per i tantissimi infortuni muscolari in stagione. Oltre ai collaboratori tecnici Stefano Romano e Danilo Pierini. Resterà alla base ovviamente il preparatore dei portieri Savorani. (F. Bal.)

