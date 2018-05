E Villino Corsini chiude per rischio crollo

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiusa per motivi di sicurezza. La biblioteca comunale perde pietre e non è più agibile. Ma l'edificio non è un edificio qualunque: è settecentesco ed è tra i villini più prestigiosi di Roma. Si tratta infatti dell'incantevole Villino Corsini di Villa Pamphili, già utilizzato dal campidoglio come Casa dei Teatri ed oggi adibito a sede di una delle più apprezzate biblioteche comunali.Un pezzo di storia, per Roma. Ma ha cominciato a perdere pezzi. Negli ultimi giorni ha perso infatti dei pezzi di pietra, che si sono staccati dalla facciata della Palazzina. Per fortuna senza ferire nessuno. Ma in quel Villino entrano ogni giorno centinaia di persone tra dipendenti e lettori, frequentatori abituali, studenti o appassionati in cerca di libri particolari. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale per i dovuti rilevamenti, dal 5 maggio la biblioteca resta chiusa, interdetta al pubblico per motivi di sicurezza. Quando riaprirà? Difficile a dirsi. Gli iscritti alla biblioteca sperano in un intervento immediato ma i tempi non saranno brevi. Sono state sospese, ovviamente, anche tutte le attività in programma tra letture e incontri con gli autori.(L. Loi.)