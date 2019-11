«È venuto giù tutto il sisma sembrava non finire mai»

Eviona Metiu, assistente di volo della Albawings, è una delle tante persone colpite dal forte terremoto in Albania.

Può descriverci il momento della prima scossa nella scorsa notte?

«Un'esperienza tremenda. La prima scossa sarà durata 30 secondi, ma è sembrata un'eternità».

Com'è la situazione a Durazzo?

«Drammatica. Molti palazzi o sono crollati o sono inagibili. Ci sono oltre 600 feriti. I morti per ora sono 21, ma continuano ad aumentare man mano che vengono estratti corpi senza vita dalle macerie degli edifici».

Come si stanno organizzando i soccorsi?

«Scuole e palestre sono state aperte agli sfollati e si stanno raccogliendo cibo e beni di prima necessità. Stiamo facendo il possibile per essere tutti uniti. Abbiamo ricevuto aiuti dall'Italia ma anche dalla Romania, dalla Grecia, dal Kosovo».

Le ricorda un terremoto simile in Albania?

«Così no, è il più forte almeno degli ultimi 30 anni». (T.Abr.)

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

