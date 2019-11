E venerdì c'è lo sciopero generale

Stop per un giorno intero alla raccolta dei rifiuti. E sui marciapiedi della capitale ci sarà da aspettarsi ancora più caos. Il prossimo venerdì, 29 novembre, i lavoratori dell'Ama incroceranno le braccia per uno sciopero che durerà ventiquattro ore. La protesta dei dipendenti dell'azienda municipalizzata si andrà a sommare allo sciopero generale, nazionale, indetto dall'Unione Sindacale di Base, che fermerà i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private per il clima e in difesa dell'ambiente.

Dunque le ripercussioni sulle condizioni della capitale, già provata da cumuli di spazzatura che infestano le strade, saranno ancora più dure. Dunque, non saranno a rischio solo trasporti, scuole, sanità e servizi negli uffici, ma anche la raccolta dell'immondizia romana. Ma l'azienda assicura: «Ama ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: Pronto Intervento a ciclo continuo; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali e caserme».(F. Sci.)

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

