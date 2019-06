È una terra selvaggia, allo stesso tempo ostile e di una bellezza commovente, ad accogliere l'incontro tra due stranieri in Fiore gemello, opera seconda di Laura Luchetti. La Sardegna si fa metafora del nostro paese capace di feroce indifferenza e grandi slanci di solidarietà nella stessa misura, spesso nello stesso frangente per incorniciare la storia di Anna (Anastasya Bogach), figlia di un trafficante di migranti, e Basim (Kalli Khone), giovane ivoriano. Entrambi sono in fuga. Come chiusi in una bolla, sanno che gli estranei sono potenziali nemici e trovano nel loro avvicinamento il conforto e la forza per guardare avanti.

Non è certo il primo film che racconta lo spaesamento dell'immigrazione, la violenza dietro chi la controlla e ci si arricchisce, e nemmeno il primo a nutrirsi dell'energia dell'unione tra diversi, ma Laura Luchetti trova con Fiore gemello un dolce equilibrio tra sentimenti e critica sociale, in un'atmosfera sospesa in cui le ragioni della realtà sembrano così lontane da quelle dell'amicizia e dell'amore.(M. Gre.)

FIORE GEMELLO

di Laura Luchetti



Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA