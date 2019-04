È una Juventus Allegri Cristiano Ronaldo c'è

Timothy Ormezzano

TORINO - Rieccolo. Cristiano Ronaldo volerà ad Amsterdam con la Juventus, attesa domani dall'andata dei quarti di Champions in casa dell'Ajax. Una squadra che CR7 ha battuto cinque volte in altrettanti incroci (con il Real Madrid), segnando la bellezza di 7 reti. Questa sera (ore 21) intanto toccherà a Liverpool-Porto e Tottenham-Manchester City.

Ieri Ronaldo ha aumentato i carichi, lavorando però soltanto in parte con il gruppo. Oggi il provino decisivo e l'ultimo consulto medico. Allegri deve decidere se schierare Ronaldo oppure Dybala al fianco Mandzukic, in un possibile 3-5-2 con Cancelo e Alex Sandro sugli esterni e Bernardeschi mezzala con possibilità di avanzare sulla trequarti.

«Cristiano farà di tutto per aiutarci. Penso che sarà convocato, se partirà o meno tra i titolari dipende da Allegri - sintetizza Cancelo, tornato a disposizione dopo un affaticamento al polpaccio - L'Ajax è veramente forte, ma noi vogliamo vincere per avere più probabilità di andare in semifinale».

Parla portoghese anche un altro recuperato, quel Douglas Costa che potrebbe trovare spazio nei 20-30 minuti finali. È quasi sicuramente fuori uso invece Emre Can, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro il Milan. Una brutta perdita per Allegri, che aveva trovato nel tedesco un ottimo equilibratore tattico.

Intanto Matuidi torna sul caso-razzismo esploso la scorsa settimana a Cagliari: «Alcuni stupidi imitavano la scimmia anche prima del gol di Kean. Fermiamo le partite: le istituzioni devono prendere decisioni forti». Bonucci, braccato dalle Iene, ha corretto il tiro: «Sono stato frainteso, chiedo scusa a chi ha capito male, nel 2019 il razzismo non deve esistere».

Per Kean è intanto sempre più vicino il rinnovo fino al 2024, con l'attuale stipendio (850 mila euro) che verrà quasi triplicato. La Juventus incontrerà Raiola dopo la doppia sfida con l'Ajax, la squadra a cui il Millennial era stato molto vicino l'estate scorsa.

Paratici sfrutterà inoltre il match contro i Lancieri per provare a muovere un altro passo verso il loro capitano De Ligt. L'Ajax valuta il difensore 19enne intorno ai 100 milioni. Tanti, probabilmente troppi per la Juve. Ma non per le sue concorrenti: il Psg e soprattutto il Barcellona.

