È una cucina genuina e sostenibile, che del rispetto della stagionalità fa il primo ingrediente dei suoi piatti, quella presentata nella carta del ristorante Moi, nuova realtà di gusto al Fleming nata dall'idea di Michela Ulpiani e dello chef Thomas Moi. Le ricette spaziano tra carne e pesce per una proposta creativa. Anzi, dinamica, come il ristorante definisce la sua cucina. Così tra gli antipasti, ad affiancarsi sono sgombro, peperone arrostito, stracciatella di mucca e tartare di manzo, gelato verde, maionese all'aglio e giardiniera di verdure. Poi, raviolo al parmigiano con zucca butternut e radicchio ma anche Pappardella con totani alla puttanesca. E ancora, tofu biologico otani' marinato con quinoa e verdure saltate, calamaro, dahl di lenticchie rosse, portulaca coriandolo e panna acida, faraona funghi e patate. Attenta la selezione di materie prime e pure la scelta di etichette di piccoli produttori.Moi - Roma, via Serra 15. Tel 06/87.60.03.99 - Costo: 25/35 euro, Aperto dal lunedì al sabato dalle 19.30 a mezzanotte.(V.Arn.)