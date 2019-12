È un sogno che si avvera. Per un giorno Sergio Molinari, il runner da record dei Castelli, ha messo da parte la tuta e ha indossato l'abito da cerimonia: eccolo, sorridente, con la fascia tricolore sulle spalle mentre viene nominato «sindaco per un giorno» a Frascati. L'iniziativa è stata votata all'unanimità: sabato 23 novembre, così, in una sala consiliare affollata, il tributo «per meriti sportivi e per il suo grande amore dimostrato alla città» racconta a Leggo Mirko Fiasco, il consigliere depositario della mozione.

Sergio, detto La Nicchia perché proprio in una nicchia per il vino si rifugiò durante il bombardamento americano della città nel 43, ha concluso quest'anno la sua 50° maratona in carriera, ad Atene, alla bellezza di 83 anni. Per tutti è il nonno saggio, quello che ti motiva, che ti invita a correre di buon mattino. Il suo motto? Non contano nel gambe: è la testa che comanda.

(R. Nap.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA