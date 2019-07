È un ristorante che si vuole elevare a quelli più grandi. È un locale che va di moda, e forse per quello sta diventando superficiale, non solo nel servizio ma anche nella qualità, a prezzi esagerati. Perché è vero che si tratta di piatti soprattutto di pesce, ma è pur vero che se spendi pretendi il top. I piatti, da Crispy pizza alla Special Lobster, al misto di sashimi, sono giapponesi ma che risentono della contaminazione della cucina brasiliana. Vero che la strada per essere top, innovativi e moderni, è lunga per molti, ma se poi si devia su superficialità del servizio, poca organizzazione del personale, tavoli stipati e attaccati, vini molto più cari che altrove, allora forse è il caso di fermarsi a riflettere. Finger's - che oltre a Roma, ha due locali a Milano e uno a Porto Cervo - dovrebbe puntare in alto. Non solo su prezzi. Ma soprattutto su qualità.

Finger's - via Francesco Carrara, 12/15 - Roma

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

