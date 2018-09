È UN'ITALIETTA

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Ma che Italia è mai questa? Siamo davvero quattro volte campioni del mondo? Forse ce li siamo sognati quei Mondiali vinti. Un'Italia horror, quella vista ieri sera a Lisbona, nella seconda sfida della Nations League, dove è arrivata la prima sconfitta. A decidere la contesa a favore del Portogallo (1-0) orfano di Cristiano Ronaldo (per fortuna non c'era) André Silva, uno scarto del Milan, che infila l'ex compagna (incolpevole) Donnarumma, che con le sue manone ha tenuto a galla l'ItalMacini, con almeno tre parate decisive.Roberto Mancini dice che ci vuole pazienza, che nel Bel Paese non ce n'è. Vero. Ma è altrettanto vero che la squadra di ieri sera nello stadio che vide le ultime gesta del Grande Torino è tutto fuorché un'idea di gioco: piatta, prevedibile, senza l'ombra di una sovrapposizione. Mancini ne cambia nove rispetto Bologna, nell'esordio con la Polonia. Si comincia con un 4-4-2, per poi passare al 4-3-3 e si finisce con un ardito 4-2-4, nella disperata ricerca del pari. Appena sufficienti gli azzurri nei primi 45', nonostante un salvataggio sulla linea di Romagnoli e quasi un autogol di Caldara (traversa).Ripresa da dimenticare per l'Italia, che incassa la rete dell'ex milanista, ma non riesce a rimediare. Ora la strada della Nations League si fa tutta in salita, con gli azzurri, ora ultimi, che rischiano la retrocessione in serie B. E sarebbe un altro schiaffone dopo quello della mancata qualificazione a Russia 2018.E di tutto questo cosa dice Mancini? Il ct non la vede così nera: «Abbiamo messo tutto in campo, meglio nel primo tempo. Purtroppo facciamo troppi errori, la rete incassata è nata proprio da una nostra disattenzione. E non va bene».Quale medicina, allora? «Dobbiamo crescere, i ragazzi sono giovani, ma questo lo sapevamo già in partenza. Il vero problema nostro è che non facciamo gol. E per vincere bisogna metterla dentro. Mi auguro che a ottobre i giocatori abbiano più gamba». Non lo dice, ma la delusione sul volto del ct è visibile.Ecco Bonaventura, terzo capitano di serata: «Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. Purtroppo la mancanza di esperienza è pesante in sfide del genere. Loro, anche senza Cristiano Ronaldo, sono un'ottima squadra. Dobbiamo migliorare, inutile nasconderci».Chiusura con Simone Zaza, per lui (e non solo) la dura legge del gol: «Certo, se non segni non vinci e tutto diventa più difficile, ma non è tutto da buttare. Ci sono molti giovani, una Nazionale quasi sperimentale. Ma bisogna rialzarci. E dobbiamo farlo in fretta». Pienamente d'accordo. Ma se questa è la Nazionale del futuro, allora siamo a posto.riproduzione riservata ®