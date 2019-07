È tutto pronto per la settima edizione del Rally di Roma Capitale, valido per il Campionato Europeo, che prenderà il via da Castel Sant'Angelo il 19 luglio alle 19.00. Un appuntamento che permetterà a tutti gli appassionati di avere un contatto diretto con i propri beniamini e le loro potenti vetture, che scenderanno in campo in questa sfida internazionale. Il percorso prevede 8 prove speciali da percorrere per due volte, distribuite nel Frusinate e nel Reatino. In conclusione si terranno gli ultimi due tratti cronometrati, le due prove spettacolo, che hanno un percorso disegnato sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia. Si prevede una presenza massiccia di pubblico, in particolare nel villaggio disegnato lungo il tracciato delle prove spettacolo previste per le 19.05 di domenica 21.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA