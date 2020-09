È tornata. Riparte da casa sua. Ovvero da quell'orario che l'ha fatta amare da tanti telespettatori. Ma da casa sua anche nel senso che lo studio da cui andrà in onda È sempre mezzogiorno - su Rai 1 dal lunedì al venerdì - si ispira alla sua nuova casa di campagna.

Antonella Clerici, è emozionata?

«In questo momento sono adrenalinica. Sono emozionata nel vedere lo studio e le mie idee concretizzarsi. Ritrovare quel pubblico con cui sono stata in contatto per tanti anni sarà molto emozionante».

Lo studio sarà senza pubblico?

«Sì, e infatti avremo molti giochi al telefono per avere un contatto con i telespettatori».

I giochi nella trasmissione del mezzogiorno: vengono subito in mente i famosi fagioli di Raffaella Carrà...

«La Carrà per me è sempre stata un mito. Non saranno quel tipo di giochi, ma mi piacerebbe che si tornasse a quell'atmosfera».

Come sarà È sempre mezzogiorno?

«Dovete immaginare lo studio come casa mia, dove in cucina, mentre preparo da mangiare, si chiacchiera di tutto. Ci ispiriamo ai ritmi della casa di provincia, con i suoi protagonisti tipici: il factotum, le nonne, le zie».

Il ritorno su Rai 1 è una rivincita?

«No, non è una rivincita. Non mi hanno cacciato. Sono stata io a voler andare via e non pensavo di tornare. Poi Stefano Coletta (direttore di Rai 1 n.d.r.) voleva cambiare il mezzogiorno e dopo il Covid mi ha fatto questa proposta».

Ne è stata contenta?

«Non ho detto subito di sì. Ho chiesto un po' di tempo per pensarci. Ero preoccupata, non mi piace essere incoerente. Poi mi sono detta solo gli stupidi nella vita non cambiano idea».

Da telespettatrice c'è qualcosa che l'ha colpita in tv in questi mesi ?

«Ho guardato tantissima informazione e tante serie Tv. Vedo molti documentari, le cose di cucina come Crazy Delicius (programma inglese di competizione culinaria n.d.r.)».

E sulle reti Rai?

«Tantissima informazione. Se si tratta di informazione io scelgo casa mia, la Rai. Se devo guardare un giornalista che mi piace molto seguo anche Enrico Mentana».

C'è un programma che vedendolo ha pensato: sarebbe stato perfetto per me?

«Sono stata la prima a fare la cucina in tv, quindi direi di no. Guardo con attenzione i programmi senza conduttore, sono attenta alla confezione».

A proposito di programmi confezionati ora riscuote successo Temptation Island

«È confezionato molto bene, è un po' un feuilleton dei nostri tempi. Diciamo però che in genere preferisco i programmi sperimentali».

Un futuro dietro le telecamere?

«Avendo fatto per tanti anni la conduttrice, penso che quando mi ritirerò - e non voglio invecchiare in tv lo farò definitivamente».

C'è un volto giovane che le piace particolarmente?

«Ho trovato molto interessante la crescita di Andrea Delogu, la trovo un po' diversa».

Cosa si augura per oggi?

«Spero che le persone ritrovino una vecchia amica, con una marcia in più».

