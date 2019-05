E torna l'allarme per buche: asfalto di nuovo ko

Piove e Roma si allaga, anzi si sgretola. L pioggia degli ultimi giorni ha avuto il solito terribile effetto sulle strade della Capitale: si aprono biche grandi come crateri e si sgretola l'asfalto anche lì dove non dovrebbe. La via Nomentana sembra un percorso ad ostacoli, in Centro la situazione non è migliore con i sampietrini di via Nazionale che creano pozzanghere spaventose da cui, al passare delle auto, partono getti d'acqua tanto alti da far impallidire i turisti più avventurosi, mentre su piazza Venezia ieri mattina c'era anche chi, spaventato dalle buche coperte d'acqua di cui non si capiva neanche l'altezza, spegneva lo scooter e procedeva a spinta. Mentre le auto andavano a passo d'uomo per evitare che i cerchioni risentissero eccessivamente di buche e sobbalzi. Sulla via Ardeatina sono spuntate crepe che farebbero perdere il controllo delle due ruote anche al motociclista più esperto, mentre viale Marconi, liscia nella parte appena riasfaltata, è un continuo stai scendi tra voragini e dossi.(L. Loi.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

