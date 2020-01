E torna anche l'emergenza rifiuti

Strade stracolme di rifiuti, cassonetti strabordanti, marciapiedi inagibili. A Roma torna l'emergenza rifiuti. In attesa di sciogliere i nodi sul nuovo sito in cui conferire l'indifferenziato prodotto nella capitale, sono i quartieri della città a diventare delle vere e proprie discariche. Dalla periferia al centro storico ogni zona è invasa dalla spazzatura. Sui social network si fa a gara per postare la foto più raccapricciante e l'allarme torna a farsi sentire e vedere. Il problema resta il progetto per la discarica di servizio di Roma a Monte Carnevale, il sito scelto dalla sindaca Virginia Raggi nella delibera del 31 dicembre. Nei giorni scorsi infatti l'assemblea capitolina ha approvato le mozioni proposte da Pd e Fratelli d'Italia contro Monte Carnevale (con la richiesta di riconsiderare la localizzazione del sito per lo smaltimento rifiuti) con il voto di dodici consiglieri M5S. Intanto il Comitato Valle Galeria Libera, che lotta contro la realizzazione della discarica nella zona di Monte Carnevale, ha organizzato la sua terza manifestazione di protesta il 5 febbraio davanti al Consiglio regionale del Lazio.(F. Sci.)

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

